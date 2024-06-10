Політика

17:15 10.06.2024

Віталій Кличко привітав Європейську народну партію, частиною якої є партія УДАР, з перемогою на виборах до Європарламенту

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Віталій Кличко привітав Європейську народну партію, частиною якої є партія УДАР, з перемогою на виборах до Європарламенту

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко привітав з перемогою на виборах до Єропарламенту Європейську народну партію (ЄНП), частиною якої є партія УДАР. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Найщиріші привітання від мене та від партії "УДАР" друзям та колегам з ЄНП з нагоди їхньої переконливої перемоги на виборах до Європейського парламенту. Ми переконані, що ЄНП продовжить відігравати провідну роль в реалізації європейського проекту, просуванні демократичних цінностей. Та в допомозі ЄС Україні в боротьбі проти російської агресії", - заявив Віталій Кличко.

Лідер УДАРу побажав ЄНП нових успіхів на благо Європи та всіх її громадян.

Як відомо, Європейська народна партія (European People's Party, EPP), заснована у 1976 році, є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн.

Партія "УДАР Віталія Кличка" долучилася до Європейської народної партії у 2013 році, отримавши статус спостерігача.

Повідомлялося, що у березні 2023 року ЄНП підвищила статус УДАРу до асоційованого члена.

 

Теги: #єнп #удар #кличко

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