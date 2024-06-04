Угорщина може позбутися права вето під час голосування в Євросоюзі - DW

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Бельгія закликала уряди країн-членів ЄС позбавити Угорщину права вето під час голосування в Євросоюзі, повідомляє Deutsche Welle (DW).

З відповідною заявою виступила глава міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. Вона наголошує на необхідності застосування до Угорщини процедури висловлення недовіри за статтею 7 Договору про Європейський Союз.

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, дедалі частіше приймають позицію блокування і вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість ухвалювати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала Лябіб.

Вона також додала, що для Європи настає момент істини. За її словами, країни ЄС мають реформувати механізми, якщо вони не працюють.

"Це момент істини. Або ми виконуватимемо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми маємо обрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він має працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - зазначила міністерка.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої запросив його взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.

Джерело: https://www.dw.com/uk/belgia-proponue-pozbaviti-ugorsinu-prava-golosu-v-es/a-69258325?maca=ukr-Facebook-dw