Політика

20:48 31.05.2024

Санкції країн G7 і ЄС проти РФ і КНДР за постачання зброї були скоординованими

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Санкції країн G7 і ЄС проти РФ і КНДР за постачання зброї були скоординованими

Міністри закордонних справ Австралії, Нової Зеландії, Республіки Корея, верховний представник Європейського Союзу, державний секретар США, а також глави МЗС інших країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії) підтверджують, що нещодавнє запровадження санкцій кожним з урядів цих країн на КНДР та РФ було скоординованим та націленим на притягнення до відповідальності за незаконне передання зброї з КНДР до РФ для використання у війні проти України.

Відповідну спільну заяву опубліковано в п'ятницю на сайті Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії, яка головує у "Великій сімці" нині.

"Наші уряди рішуче протистоять поставкам зброї, що тривають, яку Росія використовувала для нанесення ударів по критично важливій інфраструктурі України, продовжуючи страждання українського народу. Ми серйозно занепокоєні поглибленням співробітництва між КНДР і Росією, що є грубим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, і засуджуємо вето Росії на резолюцію Ради безпеки ООН, яка продовжила б мандат Групи експертів Комітету ООН 1718", - ідеться в заяві.

Наголошується, що, використовуючи своє вето, РФ прагнула позбавити всі держави-члени ООН об'єктивної та незалежної інформації і вказівок, необхідних їм для виконання обов'язкових резолюцій Ради безпеки щодо КНДР, які все ще залишаються чинними.

"Ми закликаємо КНДР і Росію припинити незаконне постачання зброї та закликаємо КНДР вжити конкретних кроків щодо повної, перевіреної та необоротної відмови від усієї ядерної зброї, балістичних ракет і пов'язаних із ними програм. Ми закликаємо КНДР відповісти на численні і щирі пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові", - наголошується в спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств.

 

 

 

Теги: #кндр #санкції #рф

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