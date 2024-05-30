МЗС України засудило недружні заяви прем'єр-міністра Грузії про Революцію гідності

Міністерство закордонних справ України засудило недружні заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе і його перекручені оцінки подій в Україні.

"Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави уряду Грузії щодо нашої держави, Революції гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність", - зазначено в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України.

Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл, наголосили в міністерстві.

"Показово, що в згаданій заяві грузинського чиновника слово "Росія" не пролунало жодного разу. Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв прем'єра Грузії, які останнім часом уже важко відрізнити від заяв російського керівництва", - наголошується в коментарі.

"РФ має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть. Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи", - підсумували в міністерстві.