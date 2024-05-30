Соцопитування: лише 29% опитаних українців довіряють Раді, громадяни хочуть, щоб парламент більше опікувався питаннями оборони та безпеки

Довіра українців до Верховної Ради впала: 29% опитаних українців "цілковито" або "скоріше" довіряють парламенту, тоді як у 2022 році цей показник становив 56%.

Про це свідчать дані другої хвилі опитування "Громадяни і парламент: довіра, взаємодія та відкритість в умовах воєнного стану", проведеного в лютому 2024 року Міжнародним республіканським інститутом (IRI) спільно з "Інтерньюз-Україна" в рамках Програми USAID.

"29% українців зазначили, що "цілковито" чи "швидше" довіряють парламенту у той час, як у 2022 році цей показник становив 56%. Водночас обізнаність громадян щодо діяльності ВРУ також знизилась - із 69% у 2022 році до 59% у 2024 році", - ідеться в повідомленні за підсумками дослідження, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Зазначається, що пріоритетами в діяльності Верховної Ради під час воєнного стану громадяни назвали - забезпечення потреб військових, оборону держави та сприяння закінченню війни (на думку 89% респондентів), контроль за використанням бюджетних коштів (42%) і забезпечення соціально незахищених верств населення, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, матеріальною допомогою (34%).

Основним критерієм під час обрання народного депутата українці назвали - чесність і дотримання обіцянок. Так вважають 41% респондентів, тоді як 2022 року так вважали лише 27%. Також для громадян суттєво важливішою під час вибору народних обранців стала хороша репутація та непричетність до корупції - цей показник зріс із 6% у 2022 році до 19% у 2024.

Опитування також продемонструвало, що українці дуже неактивно звертаються до народних депутатів - лише 14% громадян це робили. Водночас зростає активність громадян у користуванні цифровими сервісами ВРУ та обізнаність про них - електронними петиціями (56%), громадським обговоренням законопроєктів (50%) та електронним кабінетом громадянина (26%).

"На тлі складних викликів, які стоять перед Україною в умовах війни, зниження довіри українців до парламенту є закономірним процесом. Водночас це є нагадуванням для народних обранців, що чесність та дотримання обіцянок є ключовим для парламентаря, як зазначили громадяни в рамках нашого опитування", - пояснює директор IRI в Україні Майкл Дракмен, висловлювання якого наведено в повідомленні.

Опитування було проведено компанією Info Sapiens від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-26 лютого 2024 року. Метод опитування - computer assisted telephone interviews (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитано 1637 громадян України віком від 18 років (вибірка не включає жителів окупованих територій, на яких українські оператори мобільного зв'язку не надають послуги, та українців, які виїхали за кордон). Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком та розміром населеного пункту (похибка репрезентативності не перевищує 2,4%).

Дослідження здійснено в межах Програми USAID "РАДА: наступне покоління", яка є п'ятирічною ініціативою (2021-2026 рр.), що впроваджується ГО "Інтерньюз-Україна".