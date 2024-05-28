Рада ЄС оголосила пріоритети Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, серед головних цілей – підтримка України

Рада ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, яка засідала у вівторок у Брюсселі, визначила п'ять основних пріоритетів Євросоюзу у сфері безпеки й оборони, випливає з постанови ради.

У Брюсселі пояснюють, що ці пріоритети визначено "в контексті безпрецедентного поєднання загроз і викликів" у геополітичній сфері.

Першим пріоритетом глави оборонних відомств країн Євросоюзу назвали "непохитну підтримку ЄС України (...) у межах її міжнародно визнаних кордонів".

Наступний пріоритет "витрачати разом більше й краще" наголошує на "необхідності забезпечення доступності оборонної продукції та зміцнення оборонної технологічної та промислової бази ЄС (EDTIB), щоб вона була спроможна задовольняти потреби збройних сил держав-членів і партнерів". Зокрема, наголошується на важливості "зміцнення співробітництва, що веде до поступової інтеграції в EDTIB української оборонної технологічної та промислової бази".

Пріоритет "підвищити спроможність ЄС діяти" називає Європейський фонд миру "глобальним інструментом підтримки цілей ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони". Крім того, за цим пунктом постанови рада закликала держави - члени ЄС зробити подальший внесок у повне введення в дію потенціалу швидкого розгортання колективних сил ЄС до 2025 року й терміново виконати зобов'язання 2024 року щодо військової мобільності.

"Зміцнення стійкості ЄС і захист доступу до стратегічних областей" передбачає "посилення запобігання, виявлення, стримування, стійкості та реагування ЄС на гібридні загрози, маніпулювання інформацією та інформаційне втручання, кіберзагрози та шкідливу діяльність, спрямовану проти ЄС, його держав-членів і партнерів". Крім того, відзначено важливість космічної, морської та повітряної сфер для безпеки й оборони Євросоюзу, міститься заклик до якнайшвидшої реалізації спільного документа про взаємозв'язок клімату й безпеки.

До пріоритетів у сфері безпеки й оборони Рада ЄС віднесла "продовження зміцнення, поглиблення й розширення адаптованого і взаємовигідного партнерства, заснованого на спільних цінностях та інтересах".

Зокрема, рада "знову підтверджує, що стратегічне партнерство ЄС з НАТО, підкріплене міцними трансатлантичними зв'язками, має важливе значення для євроатлантичної безпеки і стабільності".