Порошенко закликав німецьких депутатів до нового формату підтримки України

Петро Порошенко, який бере участь у Парламентській асамблеї НАТО в столиці Болгарії, на зустрічі з делегацією ФРН закликав перейти до нового виміру військової підтримки України з боку Заходу.

«Існуючі рамки допомоги є недостатніми для перемоги над агресором. ФРН має підтвердити стратегічне лідерство і просувати зростання обсягів військової допомоги Україні у розмірі одного відсотка від ВВП, надати ЗСУ право на використання західної зброї проти цілей на території росії, розмістити німецькі збройні контингенти, спільні військові підприємства та склади на території України, а також збільшити поставки високоточної зброї Україні», – вважає пʼятий Президент.

«Німецькі лідери мають схвалити важливе рішення щодо запрошення України приєднатися до Вашингтонського договору НАТО», – наголошує Петро Порошенко.