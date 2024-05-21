Політика

20:12 21.05.2024

Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

1 хв читати
Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко має намір звернутися до президента Європейського парламенту Роберти Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені "дівчинка"... Я надішлю листа президенту Європарламенту Роберті Мецолі та іншим колегам, тому що такі речі не повинні залишатися безкарними", - написала Геращенко у фейсбуці у вівторок.

Народний депутат зазначила, що сексизм неприпустимий у європейській політиці. Вона наголосила, що зробить усе, щоб Стефанчук поніс відповідальність "за все зло, яке він чинить, за знецінення парламенту і лідерства українських жінок, спробу зруйнувати і нівелювати все, що так важко створювалося".

 

 

 

Теги: #рада #інцидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 21.05.2024
Автор законопроєкту про демографічні податки його відкликає - нардеп Железняк

Автор законопроєкту про демографічні податки його відкликає - нардеп Железняк

09:57 17.05.2024
УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

14:07 16.05.2024
Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

12:16 08.05.2024
Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

10:50 03.05.2024
Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

Матеріали до 2-го читання законопроєкту про заборону афілійованих із РПЦ організацій оприлюднять після юрекспертизи

21:33 30.04.2024
Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

12:24 25.04.2024
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії РФ

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії РФ

20:25 23.04.2024
ВР не розглядала законопроєкту про застосування англійської мови у вівторок через резонанс норми про дубляж

ВР не розглядала законопроєкту про застосування англійської мови у вівторок через резонанс норми про дубляж

05:39 08.04.2024
У Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після зльоту відвалився капот двигуна

У Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після зльоту відвалився капот двигуна

04:33 10.03.2024
Президент Литви відреагував на інциденти з оскверненням національних прапорів

Президент Литви відреагував на інциденти з оскверненням національних прапорів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Румунії візьме участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський

У ЄС погодили план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Міністр оборони Естонії: Ідея відправлення військ в Україну нікуди не поділася, проте конкретної дискусії щодо цього не було

Зеленський - Блінкену: Потрібно доставити військову допомогу в Україну якнайшвидше, насамперед ППО

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Участь Індії в Саміті миру може спонукати Китай також узяти в ньому участь - нардеп

Президент Румунії візьме участь у Саміті миру у Швейцарії - Зеленський

У ЄС погодили план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Німеччина може підтримати американський план допомоги Україні на $50 млрд - ЗМІ

Структури ЄС прагнуть розпочати 25 червня переговори про вступ України до союзу - ЗМІ

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

Можлива загибель Раїсі може мати серйозні наслідки для Ірану, вважають в Інституті вивчення війни

Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 мільярдів євро, - депутат Європарламенту

Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією

Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні - Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА