Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко має намір звернутися до президента Європейського парламенту Роберти Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені "дівчинка"... Я надішлю листа президенту Європарламенту Роберті Мецолі та іншим колегам, тому що такі речі не повинні залишатися безкарними", - написала Геращенко у фейсбуці у вівторок.

Народний депутат зазначила, що сексизм неприпустимий у європейській політиці. Вона наголосила, що зробить усе, щоб Стефанчук поніс відповідальність "за все зло, яке він чинить, за знецінення парламенту і лідерства українських жінок, спробу зруйнувати і нівелювати все, що так важко створювалося".