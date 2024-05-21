Політика

13:07 21.05.2024

Німеччина може підтримати американський план допомоги Україні на $50 млрд - ЗМІ

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Німеччина може підтримати американський план допомоги Україні на $50 млрд - ЗМІ

Німеччина схиляється до того, щоб підтримати запропонований США план із виділення Україні допомоги на $50 млрд із використанням прибутку від заморожених російських активів, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на джерела.

"Німецькі офіційні особи, змінивши позицію, тепер готові підтримати американську пропозицію (...)", - зазначає агентство.

Очікується, що питання про використання прибутку від заморожених активів обговорять міністри фінансів і голови ЦБ країн G7 під час їхньої щорічної зустрічі в Італії, що розпочнеться в четвер.

Водночас німецькі офіційні особи вважають, що фінальне рішення ухвалять не раніше зустрічі голів G7 13-15 червня, а втілення плану в життя може відбутися не раніше наступного року, розповіли люди, обізнані щодо ситуації.

Раніше повідомлялося, що США ведуть переговори з партнерами із G7 щодо можливості виділення Україні пакета допомоги обсягом до $50 млрд із використанням прибутку від заморожених російських активів. Вашингтон наполягав на укладенні угоди на зустрічі лідерів в Італії в червні. Проте, як зазначали ЗМІ, переговори з цього питання відбуваються важко, і на це може піти декілька місяців.

Зазначається, що в разі досягнення угоди G7 щодо цієї теми вона призведе до відмови від схожих планів, які обговорювалися останніми місяцями на рівні ЄС. Агентство нагадує, що раніше низка європейських країн виступала проти конфіскації та використання активів РФ.

Теги: #німеччина #активи_рф

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