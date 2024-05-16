Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між Україною і Білоруссю про спрощення порядку зміни громадянства громадянам України, які постійно проживають у Білорусі, і громадянам Білорусі, які проживають постійно в Україні.

Відповідний законопроєкт № 0274 зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, однією з причин припинення дії угоди є підтримка самопроголошеним керівництвом Білорусі військово-політичного керівництва Російської Федерації, за рішенням якого Росія грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, здійснивши збройне вторгнення на її територію.

Як повідомлялося, Угоду було укладено 12 березня 1999 року в Києві та ратифіковано законом України 21 жовтня цього самого року, вона набула чинності в Україні 8 квітня 2000 року.