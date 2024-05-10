57% українців вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною - КМІС

У лютому 2024 року більшість українців (57%) вважає, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною, з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% - вважають скоріше демократичною, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас 14% респондентів вважають, що Україна є скоріше або повністю диктаторською. Ще є 27% українців, які відповіли, що Україна водночас є рівною мірою диктаторською і демократичною країною.

Результати опитування, проведеного в грудні 2023 року, також свідчать, що більшість українців (59%) вважає, що для України важливішою є демократична система ніж сильний лідер. 32% респондентів відповіли, що Україні важливіше мати сильного лідера.

Пресреліз було складено за результатами двох власних опитувань КМІС, проведених у грудні 2023 року та лютому 2024 року (у кожному опитуванні опитано методом телефонних інтерв'ю майже 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян) щодо того, наскільки Україна є демократичною країною та наскільки пріоритетною для України є демократична система.