У другому турі президентських виборів і на парламентських виборах у Північній Македонії перемагає опозиція

Чинний президент Північної Македонії соціал-демократ Стево Пендаровський визнав поразку в другому турі президентських виборів, які відбулися в країні в середу, повідомляє македонський телеканал А1.

"Результати зрозумілі, але моя совість чиста. За підсумками я хочу привітати переможців і побажати їм успішної роботи в найближчі п'ять років", - сказав він, маючи на увазі конкурентку - представницю опозиційної правоцентристської Демократичної партії македонської національної єдності (ВМРО-ДПМНЄ) Гордану Сільяновську-Давкову.

Згідно з даними Державної виборчої комісії, за результатами підрахунку 74,89% голосів виборців на пізній вечір середи, Сільяновська-Давкова здобула 64,70% голосів, тоді як Пендаровський - 29,31%.

За ухваленим у Північній Македонії законодавством, президентом країни у другому турі може бути обраний кандидат, за якого віддали голоси 40 і більше відсотків виборців.

Одночасно з другим туром президентських виборів у Північній Македонії відбулися і парламентські вибори, на яких перемогу здобувають висуванці від коаліції "Твоя Македонія", на чолі якої також стоїть ВМРО-ДПМНЄ. Очікується, що вже в четвер у країні стартують переговори щодо формування нового уряду.