Політика

08:49 09.05.2024

У другому турі президентських виборів і на парламентських виборах у Північній Македонії перемагає опозиція

1 хв читати
У другому турі президентських виборів і на парламентських виборах у Північній Македонії перемагає опозиція

Чинний президент Північної Македонії соціал-демократ Стево Пендаровський визнав поразку в другому турі президентських виборів, які відбулися в країні в середу, повідомляє македонський телеканал А1.

"Результати зрозумілі, але моя совість чиста. За підсумками я хочу привітати переможців і побажати їм успішної роботи в найближчі п'ять років", - сказав він, маючи на увазі конкурентку - представницю опозиційної правоцентристської Демократичної партії македонської національної єдності (ВМРО-ДПМНЄ) Гордану Сільяновську-Давкову.

Згідно з даними Державної виборчої комісії, за результатами підрахунку 74,89% голосів виборців на пізній вечір середи, Сільяновська-Давкова здобула 64,70% голосів, тоді як Пендаровський - 29,31%.

За ухваленим у Північній Македонії законодавством, президентом країни у другому турі може бути обраний кандидат, за якого віддали голоси 40 і більше відсотків виборців.

Одночасно з другим туром президентських виборів у Північній Македонії відбулися і парламентські вибори, на яких перемогу здобувають висуванці від коаліції "Твоя Македонія", на чолі якої також стоїть ВМРО-ДПМНЄ. Очікується, що вже в четвер у країні стартують переговори щодо формування нового уряду.

 

 

Теги: #македонія #ситуацiя #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 02.05.2024
Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

07:19 18.04.2024
На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

04:30 18.04.2024
На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

На позачергових виборах парламенту Хорватії перемагає партія прем'єр-міністра Пленковича

20:51 17.04.2024
Прем'єр-міністр Бельгії має намір на саміті ЄС порушити питання російського втручання в майбутні в ЄС вибори

Прем'єр-міністр Бельгії має намір на саміті ЄС порушити питання російського втручання в майбутні в ЄС вибори

03:24 13.04.2024
Бельгія починає розслідування за підозрою у втручанні Росії в майбутні вибори в ЄС

Бельгія починає розслідування за підозрою у втручанні Росії в майбутні вибори в ЄС

15:32 10.04.2024
Більшість українців проти виборів до завершення війни і вважає, що вони можуть розколоти суспільство - соцопитування

Більшість українців проти виборів до завершення війни і вважає, що вони можуть розколоти суспільство - соцопитування

23:13 07.04.2024
"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

16:42 01.04.2024
На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

22:02 25.03.2024
Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

20:48 21.03.2024
На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

На виборах до Європарламенту обиратимуть наступне покоління політиків – євродепутат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

ОСТАННЄ

Єврейська конфедерація України закликала Верховну Раду визнати ХАМАС терористичною організацією

Звання "Почесний громадянин Києва" присвоєно Валерію Залужному та Ліні Костенко - Кличко

Порошенко в Берліні представив план спільної перемоги над агресором і застеріг союзників – Путін не планує зупинятись в Україні

Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Ради під час воєнного стану

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

Макрон закликав Нетаньягу домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

Порошенко після служби в Михайлівському соборі привітав усіх із Великоднем

Сергія Тюріна призначено головою Хмельницької облдержадміністрації

Шмигаль обговорив із главою МЗС Великої Британії питання економічної та енергетичної підтримки

Азербайджан візьме участь у конференції з відновлення України в Берліні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА