Політика

19:22 08.05.2024

Єврейська конфедерація України закликала Верховну Раду визнати ХАМАС терористичною організацією

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Єврейська конфедерація України закликала Верховну Раду визнати ХАМАС терористичною організацією

Наглядова рада Єврейської конфедерації України схвалила звернення до Верховної Ради із закликом визнати ХАМАС терористичною організацією, як це було зроблено раніше в США, Європейському Союзі, Великій Британії, Австралії, Японії, Канаді, Йорданії та Єгипті.

"України в цьому списку все ще немає, хоча відповідний проєкт постанови було внесено до парламенту в жовтні минулого року практично за кілька днів після нападу ХАМАС на Ізраїль", - написав президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін у фейсбуці в середу.

Він висловив упевненість, що ухвалення такої постанови сприятиме збільшенню авторитету України в цивілізованому світі.

"Вбивства мирних жителів, включно з вагітними жінками, немовлятами, насильством, викраденням заручників кваліфікуються конкретно як тероризм. Українці, які понад десять років відбивають напад країни-терориста Росії (визнана Верховною Радою 22 травня 2022 р.), знають про це краще за інших. Закликаємо Верховну Раду розглянути та ухвалити постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією. Це не декларація, а констатація факту", - написав Ложкін.

 

Теги: #парламент #тероризм #хамас

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