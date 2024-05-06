Політика

21:04 06.05.2024

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

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Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

Пекін виступить на підтримку проведення міжнародної конференції з українського врегулювання, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Київ, і Москва, заявив у понеділок голова КНР Сі Цзіньпін.

"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", - сказав він, під час виступу перед пресою після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Трансляцію заходу вів Єлисейський палац.

Сі Цзіньпін додав, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

 

 

Теги: #китай #україна #позиція

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