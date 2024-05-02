Політика

12:53 02.05.2024

Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

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Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами до Європарламенту - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна не бачить загроз у зв'язку з майбутніми виборами в Європейському парламенті.

"Щодо Європарламенту, і цю думку поділяє більшість моїх європейських колег, зокрема президент Євроради Шарль Мішель, що навіть якась прорадикальна політична хвиля, яка потрапить до Європейського парламенту, не змінить серйозно політичної кон'юнктури або ситуації. До того ж, основні рішення ухвалюються на рівні лідерів ЄС, а лідери ЄС залишаться ті самі, незалежно від результатів виборів до Європарламенту. Ми, звісно, спостерігаємо за ситуацією, але не маємо підвищеної тривожності в цьому питанні", - сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер.

Щодо майбутнього головування Угорщини в ЄС, то, за словами Стефанішиної, є різні прогнози, але Україні не потрібно формувати очікування на другу половину року, адже всі заплановані рішення мають бути ухвалені в червні - прийняття переговорної рамки та проведення першої міжурядової конференції щодо запуску переговорного процесу.

Теги: #вибори #україна #європарламент

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