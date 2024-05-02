Політика

08:32 02.05.2024

Азербайджан візьме участь у конференції з відновлення України в Берліні

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Азербайджан візьме участь у конференції з відновлення України в Берліні

Азербайджан візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в червні в Берліні, підтвердив міністр закордонних справ Джейхун Байрамов на робочій зустрічі із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк у середу в Баку.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк також запросила Азербайджан узяти участь у Саміті миру в Швейцарії.

"Сподіваємося, що ви долучитеся до одного або кількох пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського. Приміром, у питаннях енергетичної безпеки або розмінування", - зазначила Кондратюк.

Вона також порушила тему повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

"Розраховуємо, що дружній Азербайджан розгляне можливість приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення", - сказала віцеспікерка.

Сторони також відзначили успіхи в розвитку міжпарламентського співробітництва між двома країнами, як на рівні керівництва парламентів, так і на рівні груп дружби.

Зі свого боку Байрамов запевнив, що стратегічне партнерство між Україною та Азербайджаном залишається незмінним. За його словами, азербайджанський народ, як ніхто інший, співпереживає українському народу.

"Азербайджанська Республіка з перших днів після 24 лютого (2022 р. - ІФ-У) надавала гуманітарну допомогу Україні і продовжить її надавати", - наголосив Байрамов.

 

 

Теги: #азербайджан #конференція

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