Грузія перебуває на роздоріжжі – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стурбована подіями, що відбуваються на вулицях Тбілісі (Грузія).

"Я з великою тривогою стежу за ситуацією в Грузії. Грузія перебуває на роздоріжжі", - написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляйєн засуджує насильство на вулицях міста. За її словами, грузинський народ бажає для своєї країни європейського майбутнього.

"Вона (Грузія – ІФ-У) має дотримуватися курсу на шляху до Європи", - наголосила голова Єврокомісії.

Як повідомлялося, поліція в Тбілісі в середу ввечері застосувала водомети та перцевий спрей для припинення спроб демонстрантів зламати ворота у двір будівлі парламенту Грузії.

Раніше група учасників акції протесту спробувала зламати ворота парламенту, демонстранти стали кидати пляшки та інші важкі предмети у двір парламенту, де знаходилися поліцейські.