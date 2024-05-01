Політика

22:51 01.05.2024

Грузія перебуває на роздоріжжі – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі

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Грузія перебуває на роздоріжжі – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стурбована подіями, що відбуваються на вулицях Тбілісі (Грузія).

"Я з великою тривогою стежу за ситуацією в Грузії. Грузія перебуває на роздоріжжі", - написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляйєн засуджує насильство на вулицях міста. За її словами, грузинський народ бажає для своєї країни європейського майбутнього.

"Вона (Грузія – ІФ-У) має дотримуватися курсу на шляху до Європи", - наголосила голова Єврокомісії.

Як повідомлялося, поліція в Тбілісі в середу ввечері застосувала водомети та перцевий спрей для припинення спроб демонстрантів зламати ворота у двір будівлі парламенту Грузії.

Раніше група учасників акції протесту спробувала зламати ворота парламенту, демонстранти стали кидати пляшки та інші важкі предмети у двір парламенту, де знаходилися поліцейські. 

Теги: #глава #ек #україна #грузія

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