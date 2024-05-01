Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу" - Немчінов

Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції "Слуга народу", заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"Питання кількості міністерств є політичним рішенням фракції або коаліції фракцій. У нашому випадку фракція "Слуга народу" виконує роль монобільшості. Якщо таке рішення буде ухвалено, ми його реалізуємо", - сказав Немчінов в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас міністр наголосив, що процес реформування структури уряду має залежати від конкретно поставлених завдань і пріоритетів.

Як повідомлялося, у березні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в межах реформи уряду передбачається скоротити кількість міністерств на третину. За його словами, їх має бути не більше ніж 15-16.