Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді, незважаючи на відкрите проти його дружини розслідування за фактами корупції

Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив у понеділок, що не залишить посаду після того, як щодо його дружини було відкрито розслідування за фактами корупції.

"Я вирішив продовжити працювати ще з більшою ретельністю на чолі іспанського уряду", - сказав Санчес у зверненні до народу, яке транслювало іспанське телебачення. При цьому він подякував за громадську підтримку, яка, за його словами, багато в чому вплинула на ухвалене рішення.

У суботу понад 12 тис. прихильників Соціалістичної партії Іспанії, які прибули з різних регіонів країни, організували в Мадриді маніфестацію на підтримку Санчеса, звернувшись до нього з проханням не йти у відставку.

"Педро, залишся, ти нам потрібен, ми всі з тобою, ми повинні просувати країну вперед, Іспанія не може йти назад", - сказала, виступаючи перед присутніми, перший заступник голови уряду Марія Хесус Монтеро.

"Чітко і ясно ми говоримо: ми бажаємо, щоб ти продовжував бути головою уряду, досить брехні, вигадок і нескінченного словесного насильства", - зазначила вона.

Санчес отримав можливість сформувати уряд 2023 року завдяки підтримці двох каталонських сепаратистських парламентських партій, яким обіцяв за це амністувати каталонських політиків, визнаних винними в незаконному проведенні референдуму про незалежність цієї автономної спільноти 2017 року.

Відповідний закон ухвалили в обох палатах іспанського парламенту. Він стосувався приблизно 400 осіб, причетних до референдуму 2017 року в Каталонії, зокрема й глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який був змушений полишити Іспанію.