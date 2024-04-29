Політика

13:50 29.04.2024

Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді, незважаючи на відкрите проти його дружини розслідування за фактами корупції

2 хв читати
Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді, незважаючи на відкрите проти його дружини розслідування за фактами корупції

Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив у понеділок, що не залишить посаду після того, як щодо його дружини було відкрито розслідування за фактами корупції.

"Я вирішив продовжити працювати ще з більшою ретельністю на чолі іспанського уряду", - сказав Санчес у зверненні до народу, яке транслювало іспанське телебачення. При цьому він подякував за громадську підтримку, яка, за його словами, багато в чому вплинула на ухвалене рішення.

У суботу понад 12 тис. прихильників Соціалістичної партії Іспанії, які прибули з різних регіонів країни, організували в Мадриді маніфестацію на підтримку Санчеса, звернувшись до нього з проханням не йти у відставку.

"Педро, залишся, ти нам потрібен, ми всі з тобою, ми повинні просувати країну вперед, Іспанія не може йти назад", - сказала, виступаючи перед присутніми, перший заступник голови уряду Марія Хесус Монтеро.

"Чітко і ясно ми говоримо: ми бажаємо, щоб ти продовжував бути головою уряду, досить брехні, вигадок і нескінченного словесного насильства", - зазначила вона.

Санчес отримав можливість сформувати уряд 2023 року завдяки підтримці двох каталонських сепаратистських парламентських партій, яким обіцяв за це амністувати каталонських політиків, визнаних винними в незаконному проведенні референдуму про незалежність цієї автономної спільноти 2017 року.

Відповідний закон ухвалили в обох палатах іспанського парламенту. Він стосувався приблизно 400 осіб, причетних до референдуму 2017 року в Каталонії, зокрема й глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який був змушений полишити Іспанію.

Теги: #санчес #іспанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:33 26.04.2024
Іспанія надасть Україні ракети для Patriot, снаряди, готує до передачі танки Leopard

Іспанія надасть Україні ракети для Patriot, снаряди, готує до передачі танки Leopard

19:48 26.04.2024
Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

18:13 26.04.2024
Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

02:43 22.04.2024
Тисячі людей протестували на Канарських островах через масовий туризм

Тисячі людей протестували на Канарських островах через масовий туризм

18:56 16.04.2024
Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

Україна провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди

19:34 09.04.2024
В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

В Іспанії та Великій Британії на тлі повідомлень про ризик терактів посилено заходи безпеки на матчах Ліги чемпіонів

18:26 08.04.2024
Іспанія скасує "золоті візи" для покупців нерухомості

Іспанія скасує "золоті візи" для покупців нерухомості

07:23 28.03.2024
Прокуратура Іспанії вимагає засудити Рубіалеса до двох із половиною років в'язниці

Прокуратура Іспанії вимагає засудити Рубіалеса до двох із половиною років в'язниці

07:15 28.03.2024
Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

20:13 24.03.2024
Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

ОСТАННЄ

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Порошенко привіз в артбригади детектори дронів "Цукорок", шини і шиномонтажну майстерню

Байден заявив про бажання брати участь у передвиборчих дебатах із Трампом

До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

Пропозиція США щодо використання відсотків від заморожених активів РФ для України набирає обертів у G7

Столтенберг: ще не пізно для перемоги України, але союзникам необхідно прискоритися

Закриють 60 км фронту: Порошенко передав у війська ще три системи РЕБ "Ай-Петрі"

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА