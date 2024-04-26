Столтенберг ще не пізно для перемоги України, але союзникам необхідно прискоритися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона продовжує мати шанси на перемогу у повномасштабній війні проти Росії, передає "Європейська правда".

Генсек під час виступу на заході в Берліні 25 квітня сказав, що останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримки, яку обіцяли" Україні. "Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

Столтенберг наголосив, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, включаючи Велику Британію, Німеччину та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

"Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон, який передбачає виділення $61 млрд для допомоги Україні.