НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

НАДС ініційовано програму підвищення кваліфікації "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі", зазначила голова Національного агенства України з питань державної служби Наталія Алюшина під час Міжнародної конференції з питань взаємодії публічних службовців з військовими, ветеранами/ветеранками та членами їхніх родин «ВИКЛИК Є!» у Києві у середу.

За словами голови НАДС, мета програми – навчити публічних службовців опікуватися аспектами ментального здоров’я, володіти інструментами взаємодії у форматі "рівний-рівному", засобами розвитку резильєтності, застосовувати заходи з адаптації ветеранів/ветеранок до роботи на публічній службі. Старт навчання заплановано на червень-липень 2024 року. Набір на очне навчання складе 120 публічних службовців.

"Мусимо вміти адаптувати до цивільного життя військовослужбовців і їхні родини. Це місія органів публічної влади, психологів, освітян. У НАДС, до речі, розроблені Методичні рекомендації з питань формування безбар'єрності на робочому місці в органах публічної влади. Вони спрямовані на забезпечення на робочому місці належних умов для учасників бойових дій та інших осіб, які захищали територіальну цілісність держави. Зауважу, що приміщення, де відбувається конференція, є максимально адаптованим під потреби людей з інвалідністю. Такий досвід має стати трендовим в Україні", - розповіла Наталія Алюшина під час відкриття конференції.

Конференція об’єднала зусилля представників органів публічної влади, психологів і громадськості задля розв'язання актуальних питань психосоціальної підтримки та реінтеграції до цивільного життя ветеранів і ветеранок. У ході панельних дискусій представлено виклики під час комунікації між ветеранами й ветеранками із представниками органів публічної влади, повернення їх до цивільного життя та адаптації на робочому місці.

Вищою школою публічного управління, закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління НАДС, розроблено низку нових програм і навчальних курсів для надання допомоги ветеранам і ветеранкам, які будуть працювати в органах влади. Зокрема, за підтримки Регіонального фонду "Реформа державного управління у країнах Східного партнерства" (GIZ), проводиться цикл тренінгів "Підтримка ментального здоров’я в умовах війни". Здійснено комплекс заходів щодо психоемоційної підтримки, розроблено та реалізовано чотири програми підвищення кваліфікації з питань психосоціальної підтримки, адаптації та розвитку психологічної компетентності публічних службовців.