ЄС планує санкції проти постачання іранських ракет Росії та на Близький Схід

Рада ЄС у закордонних справах досягла політичних домовленостей щодо наміру запроваджувати обмеження на виробництво і постачання Іраном ракет Росії та в близькосхідному регіоні, заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми досягли політичної угоди про те, щоб наростити й розширити наявний санкційний режим щодо безпілотників і ракет та їх потенційного постачання Росії", - сказав він після зустрічі Ради ЄС у закордонних справах.

"Один із компонентів - розширення географічного ареалу цих заходів, щоб під них потрапили постачання безпілотників і ракет не тільки в Росію, а й у всьому регіоні Близького Сходу і Червоного моря", - заявив Боррель.

Він зазначив, що йдеться про застосування вже наявних механізмів, які ЄС використовував до РФ у сфері виробництва ракет, а також про поповнення списку деталей для БПЛА, заборонених до постачання.

Минулого тижня під час наради міністрів закордонних справ країн G7 на острові Капрі Боррель заявив, що система заборони на експорт до Ірану компонентів для виробництва дронів і ракет має бути переглянута задля підвищення її ефективності.

У понеділок в іранському МЗС заявили, що запровадження західними країнами нових санкцій проти Ірану буде сприйнято як подарунок для Ізраїлю.