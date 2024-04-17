Більшість українців вважає, що Україна зберігає власний суверенітет - опитування КМІС

Переважна більшість українців - 68% - вважає, що Україна зберігає свій суверенітет і здатна ухвалювати власні рішення, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Вважають, що Україна переважно втратила свій суверенітет і перебуває під контролем Заходу і, скоріше, виконує його команди, - 25%. Решта 7% не змогли визначитися зі своєю думкою", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в середу.

Зазначається, що хоча більшість українців завжди (і в 1990-ті, і далі) мала проукраїнську позицію і бачила країну незалежною державою, але, наприклад, у 2016 році в опитуванні КМІС для Фонду "Демократичні ініціативи" 49% опитаних не вважали Україну по-справжньому незалежною державою. Вважали країну справді незалежною державою 38%.

Раніше КМІС публікував результати того, як українці наразі сприймають допомогу Заходу. Помітно більше вірять у "втрату суверенітету" ті, хто вважає, що Захід втомився від України і хоче продавити її на поступки. Серед них 36% вірять, що Україна втратила суверенітет (хоча при цьому 60% так не вважають).

Серед тих, хто вважає, що Захід залишається серйозним союзником України, тільки 15% вважають, що Україна здебільшого втратила суверенітет, а 78% бачать Україну суверенною і здатною ухвалювати власні незалежні рішення.

"Декому нинішні показники віри в справжній суверенітет України можуть здатися не настільки високими. Ми, на жаль, раніше не ставили запитання саме в такому формулюванні. Однак гортаючи результати наших опитувань за 1990-ті чи 2000-ті роки, ми можемо впевнено казати, що українська нація у своїх очах рухається шляхом суб'єктивізації та зростання власної самооцінки. Тобто теперішні показники (зокрема і в регіональному вимірі) свідчать про інтенсивний процес націєтворення та кристалізації сучасної української громадянської нації, яка відчуває себе здатною бути повноправним суб'єктом на міжнародній арені", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили протягом 17-23 лютого 2024 року в межах всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) опитано 1 052 респонденти, які проживають в усіх регіонах України (окрім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Зокрема, якщо у травні 2022 року серед усіх опитаних нами респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживав, бо генерація номерів телефонів була випадковою), то наразі через вимкнення окупантами телефонного зв'язку до вибірки не потрапив жоден респондент, який проживав би наразі в окупованих населених пунктах (водночас із загальною складністю 1 052 респонденти 33 респонденти до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, що наразі є окупованим). Зазначається, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо різнилися, але при цьому загальні тенденції були доволі схожі. Тобто неможливість наразі опитати таких респондентів суттєво не впливає на якість результатів. Є й інші чинники, які можуть впливати на якість результатів в умовах воєнного часу, які КМІС наводив раніше.

Загалом дослідники вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.