Політика

21:09 16.04.2024

Законопроєкт про іноагентів віддалить Грузію від ЄС

2 хв читати
Законопроєкт про іноагентів віддалить Грузію від ЄС

Ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" може віддалити, а не наблизити вступ Грузії до Євросоюзу, вважає голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь Європейська рада в грудні минулого року надала Грузії статус кандидата. Дозвольте мені внести ясність: проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу" не відповідає прагненню Грузії вступити в ЄС і траєкторії її прийняття до Союзу, лише віддалить Грузію від ЄС, а не наблизить", - написав Мішель у вівторок на своїй сторінці в соцмережі X.

Парламент Грузії у вівторок на пленарному засіданні почав розгляд законопроєкту в першому читанні. Проти ухвалення документа виступають опозиція і неурядові організації.

Під час засідання лідер грузинської парламентської більшості Мамука Мдінарадзе заявив, що мета ухвалення законопроєкту полягає в превенції ризиків використання в Грузії неурядовими організаціями зарубіжних грантів для дестабілізації ситуації в країні.

Голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі зі свого боку заявив, що ухвалення законопроєкту означатиме зміну політичного курсу країни з євроінтеграції на зближення з Росією, проти чого виступає переважна більшість населення.

"Ми пропонуємо панівній партії "Грузинська мрія" для зняття напруженості в суспільстві провести плебісцит щодо ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", - сказав Хабеішвілі на засіданні.

На площі перед будівлею парламенту, де триває засідання, проходить акція протесту опозиції проти ухвалення документа.

 

 

Теги: #єс #грузія #законопроєкт #іноагент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 16.04.2024
Стефанчук: Україна розраховує, що завдяки мандату комісара Ради Європи будуть захищені права українців, які постраждали внаслідок російської агресії

Стефанчук: Україна розраховує, що завдяки мандату комісара Ради Європи будуть захищені права українців, які постраждали внаслідок російської агресії

14:40 16.04.2024
У ЄС не проводять паралелей між захистом Ізраїлю від ракет Ірану із ситуацією в Україні

У ЄС не проводять паралелей між захистом Ізраїлю від ракет Ірану із ситуацією в Україні

01:10 16.04.2024
У Тбілісі перед будівлею парламенту відбулася акція протесту проти закону про іноземних агентів

У Тбілісі перед будівлею парламенту відбулася акція протесту проти закону про іноземних агентів

12:18 15.04.2024
Країни ЄС після атаки Ірану на Ізраїль обговорюють нові санкції проти Тегерана

Країни ЄС після атаки Ірану на Ізраїль обговорюють нові санкції проти Тегерана

10:23 15.04.2024
ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

13:08 13.04.2024
Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

Палата представників США може розглянути законопроєкт про допомогу Україні наступного тижня - член Конгресу

12:18 13.04.2024
Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту - Міноборони

11:05 12.04.2024
ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

ЄС налаштований продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу стільки, скільки потрібно - представник Єврокомісії

18:19 11.04.2024
Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

Зеленський: Червень - це час, коли буде правильно фактично розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу

12:21 11.04.2024
Рада схвалила в повторному першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Рада схвалила в повторному першому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що "це чиста політика і питання виборів" - Зеленський

Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

Німеччина продовжить допомагати Україні відновлювати експорт агропродукції на міжнародні ринки - міністр

ОСТАННЄ

США мають намір запровадити санкції проти ІранСША мають намір запровадити санкції проти Ірану

Порошенко передав військовим ще 5 новітніх комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Ердоган заявив, що удари Ірану по Ізраїлю спровокував Нетаньягу

Частина республіканців готова проголосувати за відставку спікера Палати представників США за його позицію щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Стефанчук у ПАРЄ: Минув час засудження російської агресії, настав час об'єднаного спротиву терору РФ

Китай схвалює ідею мирної конференції для врегулювання "української кризи" за участю Росії та України - Сі Цзіньпін

Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що "це чиста політика і питання виборів" - Зеленський

Дуда: Зернова проблема - питання політичне, його має вирішити Брюссель

НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА