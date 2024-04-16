Законопроєкт про іноагентів віддалить Грузію від ЄС

Ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" може віддалити, а не наблизити вступ Грузії до Євросоюзу, вважає голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь Європейська рада в грудні минулого року надала Грузії статус кандидата. Дозвольте мені внести ясність: проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу" не відповідає прагненню Грузії вступити в ЄС і траєкторії її прийняття до Союзу, лише віддалить Грузію від ЄС, а не наблизить", - написав Мішель у вівторок на своїй сторінці в соцмережі X.

Парламент Грузії у вівторок на пленарному засіданні почав розгляд законопроєкту в першому читанні. Проти ухвалення документа виступають опозиція і неурядові організації.

Під час засідання лідер грузинської парламентської більшості Мамука Мдінарадзе заявив, що мета ухвалення законопроєкту полягає в превенції ризиків використання в Грузії неурядовими організаціями зарубіжних грантів для дестабілізації ситуації в країні.

Голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі зі свого боку заявив, що ухвалення законопроєкту означатиме зміну політичного курсу країни з євроінтеграції на зближення з Росією, проти чого виступає переважна більшість населення.

"Ми пропонуємо панівній партії "Грузинська мрія" для зняття напруженості в суспільстві провести плебісцит щодо ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", - сказав Хабеішвілі на засіданні.

На площі перед будівлею парламенту, де триває засідання, проходить акція протесту опозиції проти ухвалення документа.