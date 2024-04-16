Політика

20:26 16.04.2024

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

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Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може посприяти у відновленні справедливого миру для України на тлі російської агресії, а також внести стабільність у міжнародні відносини.

"Активно працюємо зараз, щоб зробити результативним перший глобальний Саміт миру в червні. Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії", - заявив він у відеозверненні.

Глава держави також окремо подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за лідерство та міжнародну комунікацію, зокрема за сигнали, які Україна почула від Шольца під час його сьогоднішнього візиту до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Як наголосив Зеленський, "Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах".

"Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", - резюмував президент.

Як повідомлялося, 16 квітня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Китай і провів зустріч із китайським лідером. Зокрема, Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням чинити тиск на Москву з метою припинення нею війни проти України та виведення військ з української території.

 

Теги: #китай #мир #сприяння

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