Політика

00:13 15.04.2024

Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

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Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час екстреного засідання Ради безпеки щодо ситуації з ударами Ірану по Ізраїлю заявив, що країни Близького Сходу перебувають на межі повномасштабного конфлікту та закликав до деескалації, повідомляє CNN.

"Наразі настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки та деескалації…", - сказав він.

Гуттереш закликав "відступити від краю прірви". "Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході", - зазначив він.

За його словами, ООН та країни-члени мають "загальну відповідальність" за притягнення "всіх зацікавлених сторін для запобігання подальшій ескалації".

Він також закликав до припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та Сектором Гази.

"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі більше за війну", – сказав він. 

Теги: #україна #ізраїль #сб_оон #іран

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