Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час екстреного засідання Ради безпеки щодо ситуації з ударами Ірану по Ізраїлю заявив, що країни Близького Сходу перебувають на межі повномасштабного конфлікту та закликав до деескалації, повідомляє CNN.
"Наразі настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки та деескалації…", - сказав він.
Гуттереш закликав "відступити від краю прірви". "Життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових конфронтацій на кількох фронтах на Близькому Сході", - зазначив він.
За його словами, ООН та країни-члени мають "загальну відповідальність" за притягнення "всіх зацікавлених сторін для запобігання подальшій ескалації".
Він також закликав до припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та Сектором Гази.
"Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі більше за війну", – сказав він.