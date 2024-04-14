Політика

23:21 14.04.2024

Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

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Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку Ірану, що відбулася в ніч проти 14 квітня, передає Sky News. 

"Це оголошення війни", - зазначив Герцог, коментуючи іранську атаку.

Він додав, що зараз уряд Ізраїлю "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не прагне війни.

"Зараз, оскільки ми стримані, знаємо про наслідки та обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я впевнений, що зробимо необхідні кроки для захисту нашого народу. Ми не прагнемо війни", - зазначив він.

За словами ізраїльського президента, іранська атака стала ще одним прикладом того, як Іран поширює хаос, терор та нестабільність у всьому світі.

Зокрема, люди в Україні також є жертвами цього терору, зазначив Герцог, маючи на увазі удари військ РФ, які завдають іранські безпілотники. 

Теги: #президент #україна #ізраїль #заява

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