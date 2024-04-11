Політика

18:05 11.04.2024

Дуда пропонує збільшити видатки на оборону до 3% ВВП

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Дуда пропонує збільшити видатки на оборону до 3% ВВП

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам Східної Європи збільшити видатки на оборону до 3% ВВП.

"Нещодавно я написав листа, адресованого всім державам - членам НАТО, в якому я запропонував підвищити видатки на оборону з 2%, що було визначено з 2014 року, до 3% ВВП у нашій частині Європи. І цю пропозицію зустріли з дуже високим рівнем розуміння. І, звісно, ми будемо далі її обговорювати. Ми обговорювали її сьогодні й ми також обговорюватимемо її в майбутньому", - сказав він у четвер на брифінгу у Вільнюсі.

Він назвав ініціативу Тримор’я ефективною. "Особливо зараз, в епоху російської агресії проти України, коли нам потрібно швидко пересувати військовий транспорт. І це все демонструє, наскільки цей розвиток інфраструктури важливий у нашій частині Європи. Це важливо не тільки для нашої економічної стабільності, а й для стабільності загалом", - сказав він.

"Усі ми намагаємося підтримати Україну з одного боку. І також діяти так, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії так ефективно, як тільки можливо", - сказав Дуда.

Він також висловив сподівання, що Зеленський зможе прибути на наступний саміт "у костюмі, як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулася до стабільності, яка повернула мир і спокій".

Теги: #оборона #європа #дуда

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