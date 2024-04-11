Політика

17:52 11.04.2024

Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

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Ми маємо надіслати меседж агресору, що об'єднані та сильні - Науседа після саміту Ініціативи трьох морів

Російський терор в Україні вкотре продемонстрував важливість стійкої інфраструктури, міцного транспорту та електричних зв'язків, військової мобільності та кібербезпеки. Ініціатива трьох морів є прекрасною платформою для того, щоб будувати міцніші зв'язки в цих сферах, сказав на брифінгу у Вільнюсі в четвер президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми маємо надіслати чіткий меседж агресору, що ми об'єднані й сильні. Ми готові до будь-яких сценаріїв. Наша підтримка для України до перемоги залишається найважливішим завданням. А також політична підтримка швидкої та плавної інтеграції України до Європейського Союзу та зближення з НАТО. Майбутнє Європи залежить від нашої підтримки для України сьогодні", - сказав він.

Литва, зазначив президент Литви, активно шукала способи мобілізувати підтримку для асоційованих держав - України та Молдови.

"Покращення зв'язків в енергетиці, транспорті та цифровізації з метою досягнення глибшої конвергенції між державами та членами Європейського Союзу та посилення трансатлантичних зв'язків були також одним із пріоритетів для Литви", - зазначив Науседа.

"Сьогоднішній саміт Ініціативи ухвалив спільну декларацію, яка, як я сподіваюся, слугуватиме стимулом для того, щоб рухатися вперед у цих пріоритетних сферах. Ми відзначили, що Ініціатива трьох морів наразі має 143 пріоритетні проєкти у сфері транспорту, енергетики та цифровій сфері", - зазначив він.

"Ми заохочуємо розвиток планів військової мобільності, які посилять східний фланг НАТО. Ми також ще більше фокусуватимемося на кіберстійкості в регіоні та кібербезпеці для критичної інфраструктури", - заявив президент Литви.

Нарешті, сказав він, лідери Ініціативи трьох морів сьогодні підтвердили приєднання нового партнера - Японії. "Ми вітаємо рішення Японії, оскільки це допоможе ініціативі посилити свої зв'язки з глобальними ланцюгами постачання та Індо-Тихоокеанським регіоном", - зазначив Науседа.

Теги: #литва #науседа

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