Політика

19:21 10.04.2024

Міністр військового кабінету Ізраїлю прогнозує, що на повну ліквідацію ХАМАС потрібні роки

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Міністр військового кабінету Ізраїлю прогнозує, що на повну ліквідацію ХАМАС потрібні роки

Міністр військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц у середу заявив, що ізраїльські війська завдали поразки угрупованню ХАМАС, однак на його повне знищення підуть роки.

"Битва з ХАМАС займе час. Хлопчики, які зараз навчаються в середній школі, битимуться в Секторі Гази, в окрузі Юдея і Самарія, проти Лівану", - наводить The Times of Israel слова міністра.

Округ Юдея і Самарія охоплює весь Західний берег річки Йордан.

Однак, уточнив Ганц, "на думку військових - ХАМАС переможений, його бійці ліквідовані або ховаються", військовий потенціал угруповання підірваний. Також міністр пообіцяв, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повернеться до Хан-Юніса і увійде до Рафаха на півдні Сектора Гази.

Водночас він зазначив, що наразі завдання першорядної важливості - повернути заручників із полону ХАМАС, і нагадав, що обговорював із представниками влади США та країн регіону необхідність чинити весь можливий тиск на ХАМАС для цього. Водночас потім, пояснив Ганц, військова перемога над ХАМАС має супроводжуватися створенням нової адміністрації в Секторі Гази і зміцненням позицій Ізраїлю на Близькому Сході.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 було взято в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, залучив під час наступу понад 20 тис. військовослужбовців. Від початку військової операції Ізраїлю, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази перевищила 33 тис., поранених - 75 тис.

У ніч на неділю командування ЦАХАЛ відвело всі підрозділи з півдня Сектору Гази. За даними ізраїльських ЗМІ, зараз на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектору Гази.

 

 

Теги: #хамас #конфлікт #тривалість

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