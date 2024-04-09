Німеччина продовжить допомагати Україні відновлювати експорт агропродукції на міжнародні ринки - міністр

Німеччина підтримує компроміс, досягнутий під час діалогу між послами Європейської Ради щодо продовження автономних торговельних заходів із допуску української агропродукції на європейський ринок, і продовжить допомагати Україні налагоджувати експорт на світові ринки, зокрема до країн глобального Півдня, заявив міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір перед засіданням Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (Agrifish) у Брюсселі у вівторок.

"Я дуже підтримую компроміс, який отримав у Німеччині масову підтримку. У наших інтересах було забезпечення продовження експорту Україною сільгосппродукції, насамперед у пункт призначення - Глобальний Південь, де терміново потрібні продукти", - сказав він, додавши, що Німеччина виступала за виключення пшениці зі списку чутливих продуктів.

Оздемір висловив думку, що досягнутий компроміс є "розумним", оскільки одночасно представляє інтереси сільського господарства Євросоюзу та об'єднує інтереси України.

Як повідомлялося, Європейський парламент і Європейська Рада в понеділок досягли попередньої угоди щодо продовження до 5 червня 2025 року для України лібералізації торговельного режиму, передбачивши захисні заходи для фермерів ЄС.

"Ці односторонні заходи з лібералізації торгівлі допоможуть стабілізувати українську економіку і сприятимуть поступовій інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС", - ідеться в повідомленні Союзу.

Відповідно до домовленостей, у разі значного збою на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, наприклад пшениці, гарантується, що Комісія може вжити швидких кроків і запровадити будь-які заходи, які вона визнає необхідними.

У рамках посилених заходів, спрямованих на захист інтересів місцевих фермерів, ЄС може задіяти аварійне гальмо для особливо чутливих сільгосппродуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту. Однак у разі, якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж усього 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті. Крім того, Європейська Комісія зобов'язалася посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема пшениці.