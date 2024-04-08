Політика

20:59 08.04.2024

Комітет ООН із прийняття нових членів у квітні розгляне заявку палестинців на вступ до організації - постпред Мальти

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Комітет ООН із прийняття нових членів у квітні розгляне заявку палестинців на вступ до організації - постпред Мальти

РБ ООН надіслала в Комітет із прийому нових членів до організації заявку на вступ палестинців в ООН, її розглянуть протягом квітня, повідомила в понеділок постпред Мальти Ванесса Фрейзер.

"Я відправляю до Комітету з прийому нових членів запит на розгляд заявки палестинської держави протягом квітня 2024 року. Оскільки немає заперечень, відповідне рішення ухвалено", - сказала Фрейзер на засіданні ради.

За її словами, комітет проведе зустріч із відповідного питання в понеділок о 15:00 за місцевим часом (21:00 кв).

Фрейзер нагадала, що лист із заявкою палестинців на прийняття в ООН направили генсеку Антоніу Гутеррешу 2 квітня. За даними західних ЗМІ, у листі постійного спостерігача від палестинців при ООН Ріяда Мансура запитують про "відновлення розгляду заявки РБ ООН у квітні 2024 року".

Тоді ж голови групи арабських держав ООН, Організації ісламського співробітництва та Руху неприєднання надіслали листа генсеку ООН, голові Генасамблеї та президенту РБ ООН, у якому висловили підтримку прийому палестинців у члени ООН.

За даними західних ЗМІ, Гутерреш зі свого боку 3 квітня передав заявку палестинців до РБ ООН. ЗМІ зазначають, що в разі, якщо Комітет із прийому нових членів після обговорення рекомендує прийняти в ООН нового члена, він зазвичай подає проєкт резолюції, за яким потрібно проголосувати РБ ООН. За позитивного рішення остаточне рішення про нових членів організації ухвалює Генасамблея ООН на підставі думки РБ ООН.

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас у вересні 2011 року подав заявку на повноправний вступ палестинської держави, але тоді не вдалося заручитися необхідною підтримкою дев'яти з 15 членів РБ ООН. З листопада 2012 року палестинці отримали статус країни-спостерігача в ООН після того, як Генеральна Асамблея ООН двома третинами голосів підтримала це рішення.

Наразі палестинську державу визнають 140 країн світу, проте ситуація ускладнюється тим, що до цього числа не входять три постійні члени РБ ООН - США, Велика Британія і Франція.

Минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не виключив, що Мадрид визнає палестинську державу до липня цього року.

 

 

 

Теги: #оон #членство #розгляд #палестинці

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