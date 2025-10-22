Інтерфакс-Україна
Події
01:50 22.10.2025

Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

1 хв читати

Верховна Рада близько опівночі у вівторок завершила розгляд 3276 з 3339 правок до урядового проєкту державного бюджету України на 2026 рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм.

"Далі завтра о 10:30 буде голосування у такий послідовності: на врахування за правку (Дмитра) Разумкова про продовження пільг на електрокари на 1 рік; 62 правки, які враховані вже (Бюджетним) комітетом і будуть ставити на підтвердження. Там на кожну треба 226+; голосування за пропозиції до Бюджету 2026 в цілому", – пояснив депутат.

Він нагадав, що якщо останнє голосування набере більше 226 голосів, то буде вважатися, що проєкт держбюджету-2026 прийнято в першому читанні, і він буде спрямований уряду для аналізу та врахування пропозицій для подальшого внесення в Раду на друге читання.

Железняк уточнив, що не голосуватиме за "це свято популізму під час війни".

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/14608

Теги: #розгляд #рада #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 21.10.2025
Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

11:04 21.10.2025
Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

21:46 20.10.2025
Свириденко з депутатами обговорила енергетичну стійкість, агросектор та детінізацію

Свириденко з депутатами обговорила енергетичну стійкість, агросектор та детінізацію

10:47 20.10.2025
РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

09:56 20.10.2025
Бюджетний комітет Ради доручив уряду опрацювати встановлення окладу в три мінімальні зарплати для вчителів у 2026 р.

Бюджетний комітет Ради доручив уряду опрацювати встановлення окладу в три мінімальні зарплати для вчителів у 2026 р.

19:14 18.10.2025
Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

16:39 17.10.2025
Раді рекомендують ухвалити за основу закон про надання права МЗС пропонувати санкції безпосередньо РНБО - нардеп

Раді рекомендують ухвалити за основу закон про надання права МЗС пропонувати санкції безпосередньо РНБО - нардеп

15:03 15.10.2025
Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

15:13 10.10.2025
Сенат США схвалив оборонний бюджет на $952 млрд, на допомогу Україні передбачено $500 млн – ЗМІ

Сенат США схвалив оборонний бюджет на $952 млрд, на допомогу Україні передбачено $500 млн – ЗМІ

08:32 30.07.2025
Канада розглядає питання визнання Палестини

Канада розглядає питання визнання Палестини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА

Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА