Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

Верховна Рада близько опівночі у вівторок завершила розгляд 3276 з 3339 правок до урядового проєкту державного бюджету України на 2026 рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм.

"Далі завтра о 10:30 буде голосування у такий послідовності: на врахування за правку (Дмитра) Разумкова про продовження пільг на електрокари на 1 рік; 62 правки, які враховані вже (Бюджетним) комітетом і будуть ставити на підтвердження. Там на кожну треба 226+; голосування за пропозиції до Бюджету 2026 в цілому", – пояснив депутат.

Він нагадав, що якщо останнє голосування набере більше 226 голосів, то буде вважатися, що проєкт держбюджету-2026 прийнято в першому читанні, і він буде спрямований уряду для аналізу та врахування пропозицій для подальшого внесення в Раду на друге читання.

Железняк уточнив, що не голосуватиме за "це свято популізму під час війни".

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/14608