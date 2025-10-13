В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

Влада Ізраїлю почала звільняти з в’язниць палестинських ув’язнених у рамках врегулювання конфлікту з ХАМАС, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

Згідно з виданням, перші автобуси зі звільненими палестинцями почали залишати територію в’язниці "Офер".

Газета зазначає, що протягом понеділка планують звільнити 250 ув’язнених у рамках першого етапу угоди.

Раніше угруповання ХАМАС звільнило 20 ізраїльських заручників і передало їх працівникам Червоного Хреста.

У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю і рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в секторі Гази. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів і часткове виведення ізраїльських військових є першим етапом цього плану. Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди з ХАМАС.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-says-it-freed-nearly-2000-detainees-as-part-of-still-unfinished-hostage-swap/