Інтерфакс-Україна
Події
03:44 15.05.2025

Ізраїль видав наказ про евакуацію палестинців, які переховуються в місті Газа

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Ізраїль віддав один із наймасштабніших наказів про евакуацію мирних жителів Гази за всю історію війни, серед районів на які поширюються попередження, увійшли колишні школи та лікарня, повідомляє ВВС у середу.

Небезпечною була оголошена частина території міста Газа, яка вже частково зруйнована внаслідок бомбардувань. Людей, які там перебувають, закликають залишити її через загрозу "інтенсивних ударів" армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Згідно з даними BBC, місцева влада й гуманітарні організації заявляють, що в цих будівлях переховуються тисячі мирних жителів. Вони наголошують, що евакуація потребуватиме часу та може призвести до великої кількості жертв.

"Деякі постраждалі досі перебувають на дорозі та під завалами, куди рятувальники та служби екстреної допомоги не можуть дістатися", – йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляло видання Associated Press, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у вівторок, наголосив, що Ізраїль "за жодних обставин не зупинить війну в Газі, поки ХАМАС не буде переможений".

Джерела: https://www.bbc.com/news/articles/c2d5x60pw7eo

https://apnews.com/article/netanyahu-israel-hamas-gaza-ceasefire-hostages-0b8632e1a01070a7f013c0f9ce0f64b4

Теги: #ізраїль #палестинці #газа #хамас

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