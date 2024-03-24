ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

Євросоюз укотре засудив поселенську політику Ізраїлю, вказавши на неприйнятність оголошення ним частини території Палестини своїми "державними землями".

"Європейський союз рішуче засуджує повідомлення міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича про те, що понад 800 гектарів землі на окупованій палестинській території оголошено "державними землями", - йдеться в заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), опублікованій у Брюсселі в неділю.

Представник ЄЗС зазначив, що "поселення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права".

"На засіданні Європейської ради цього тижня лідери ЄС засудили рішення уряду Ізраїлю про подальше розширення незаконних поселень на окупованому Західному березі (річки Йордан), закликавши Ізраїль скасувати ці рішення. Відповідно до своєї давньої спільної позиції та резолюцій Ради Безпеки ООН ЄС не визнає зміни кордонів 1967 року без згоди сторін", - наголошується в заяві.

Ця позиція, зазначають у Брюсселі, супроводжується прихильністю ЄС до гарантування безпеки Ізраїлю та забезпечення того, "щоб жахливі напади на ізраїльських цивільних осіб 7 жовтня ніколи не повторилися".

"ЄС сповнений рішучості боротися з таким тероризмом словом і ділом, постійно засуджуючи ХАМАС найрішучішим чином, а також за допомогою санкцій та інших заходів. Розширення поселень суперечить цій меті", - заявив офіційний представник ЄЗС.