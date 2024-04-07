Представник правлячої партії "Глас" Пеллегріні переміг на виборах президента Словаччини

Виборча комісія Словаччини в неділю офіційно підтвердила перемогу представника правлячої партії "Глас" Петра Пеллегріні у другому турі президентських виборів.

Згідно з остаточними даними, за Пеллегріні віддали голоси 53,12% виборців, а за його конкурента, представника ліберальної опозиції Івана Корчока - 46,88%.

Явка виборців - 61,1%.

Корчок раніше визнав поразку і привітав переможця.

"Я розчарований, але вітаю Петра Пеллегріні", - сказав він.

Привітання переможцю надіслала і президент Словаччини Зузана Чапутова, яка йде. "Вітаю Петра Пеллегріні, бажаю йому успішного виконання його повноважень, до яких він приступить 15 червня. Після кожних виборів одна частина суспільства радіє, а інша розчаровується. Важливо, щоб з моменту обрання новий президент діяв так, щоб ніхто не відчував себе переможеним, щоб радість перемоги рука об руку поєднувалася з почуттям служіння народу Словаччини, і була не тільки для тих, хто його обрав", - заявила вона.

Другий тур президентських виборів відбувся у Словаччині в суботу, оскільки в першому турі два тижні тому жодному з дев'яти кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів виборців. Лідерами в першому турі стали Корчок із 42,5%, і Пеллегріні із 37% голосів виборців. Корчок тоді вийшов на перше місце попри те, що до виборів спостерігачі пророкували перемогу Пеллегріні.

Посада президента в Словаччині має переважно церемоніальний характер. Однак президент Словаччини також має право вето і може застосовувати його щодо законів, ухвалених парламентом, ратифікує міжнародні договори, є головнокомандувачем збройних сил, призначає вищих суддів.