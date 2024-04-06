Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає різні варіанти, але погодилася б на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

"Що стосується американської допомоги: вона критична в будь-якому разі. На превеликий жаль, ми трохи заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Хоча це - безпека всього світу. І саме такий не дорослий підхід (з боку США - ІФ-У) я не розумію", - заявив Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, "всі розуміють, що Росія розраховувала на збільшення кількості конфліктів у світі, тому що всі розуміють, що виробничі потужності - вони одні. І обсяг зброї - він один. І якщо конфліктів багато, то ця зброя, ця допомога буде ділитися". "Тобто замість того, щоб вирішувати збільшення виробництва і саме цим опікуватися, а це виклик, вирішується питання в принципі фінансової допомоги, можливості фінансувати це збільшення. Тобто додалася ще одна ланка, ще один виклик. Був один - тільки виробництво, а зараз ще гроші на це виробництво... Однак я вірю, працюю, сподіваюся, що розум усе-таки переможе, і ми отримаємо відповідну допомогу", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи погодилася б Україна на допомогу Сполучених Штатів у кредит, Зеленський зазначив, що наразі розглядається дуже багато різних варіантів. "Знаєте, один сенатор нещодавно був, і він запитав: "А ти погодишся на кредитні гроші?". Я запитав: "А які варіанти?". "Ну, - він каже, - ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш (допомоги - ІФ-У)". Я кажу: "А навіщо такі вибори, коли немає вибору?", - розповів Зеленський.

"Давайте відверто говорити: ми погодимося на будь-який варіант. Я вам скажу більше - якби сьогодні запропонували Україні: дати пакет у кредит сьогодні або безкоштовно через рік, то ми б сказали: лише сьогодні. Тут немає жодного вибору. Наш вибір один - вижити і перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами. Це щодо кредиту. Важливо: чим швидше, тим краще", - додав він.