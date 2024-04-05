Політика

12:25 05.04.2024

Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

1 хв читати

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що в довгостроковій перспективі не став би відкидати введення військ в Україну, однак поки що таких планів, за його словами, немає.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", - сказав Ейде в інтерв'ю "Європейській правді", оприлюдненому в п'ятницю.

Міністр зазначив, що ті розмови, які вели на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а РФ зазнала поразки. "Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", - заявив міністр.

 

Теги: #війська #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 16.03.2024
Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

02:25 16.03.2024
У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

19:07 07.03.2024
Норвегія приєдналася до коаліції ППО для України

Норвегія приєдналася до коаліції ППО для України

14:38 07.03.2024
Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

15:39 28.02.2024
Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

04:45 28.02.2024
Короля Норвегії госпіталізовано в Малайзії

Короля Норвегії госпіталізовано в Малайзії

20:13 27.02.2024
США не будуть відправляти війська в Україну

США не будуть відправляти війська в Україну

15:01 27.02.2024
Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

20:24 26.02.2024
Україна розпочала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди

Україна розпочала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

ОСТАННЄ

Ірина Геращенко озвучила позицію "Євросолідарності" щодо закону про мобілізацію

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

Блінкен підтримує розроблення планів довгострокового фінансування України

Російські удари по Україні є частиною підготовки до наступу - Єрмак

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Блінкен: всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна

Україні терміново потрібно більше допомоги

В останні місяці Україна досягла помітного прогресу

Блінкен: Наша мета на саміті у Вашингтоні - допомогти побудувати міст до членства України в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА