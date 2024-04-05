Глава МЗС Норвегії не виключив введення військ в Україну в довгостроковій перспективі

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що в довгостроковій перспективі не став би відкидати введення військ в Україну, однак поки що таких планів, за його словами, немає.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", - сказав Ейде в інтерв'ю "Європейській правді", оприлюдненому в п'ятницю.

Міністр зазначив, що ті розмови, які вели на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а РФ зазнала поразки. "Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", - заявив міністр.