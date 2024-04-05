Пріоритети регіональної політики: в Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба провів зустріч із делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні, яка була присвячена питанням регіональної політики та децентралізації, зокрема, ініціативам у рамках реалізації Плану відновлення, реконструкції та модернізації країни, повідомляє пресслужба президента України.

"Співрозмовники обговорили пріоритети регіональної політики та реформи децентралізації в Україні. Зокрема, ті ініціативи, які стосуються реалізації Плану відновлення, реконструкції та модернізації країни в межах Ukraine Facility. Це фінансовий інструмент для нашої країни, який Європейська рада затвердила 1 лютого цього року. Він передбачає 50 млрд євро на 2024–2027 роки", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в п'ятницю.

"В умовах війни стійка міжнародна підтримка має ключове значення для подальшого впровадження реформ", - наголосив Кулеба, слова якого наводить пресслужба.

"Сторони окремо відзначили прогрес України, якого вдалося досягти за конкретними критеріями членства з фокусом на питаннях регіонального розвитку та реформуванні місцевих державних адміністрацій. Найякіснішим показником успіхів України на шляху до євроінтеграції стало те, що в березні цього року Рада ЄС узяла на розгляд проєкт переговорної рамки для України та Молдови", - зазначено в повідомленні.

Зі свого боку успіхи нашої країни відзначили і партнери. "Роль місцевого самоврядування залишатиметься важливою для двох стратегічних процесів в Україні: розширення ЄС та відновлення", - сказав керівник програм співробітництва Представництва ЄС Штефан Шльонін. Повідомляється, що Кулеба передав запрошення на чергове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбудеться найближчим часом.