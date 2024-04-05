Політика

00:23 05.04.2024

Блінкен: всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна

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Блінкен: всі, включаючи США, збираються подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких потребує Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічей у штаб-квартирі НАТО заявив, що США та союзники мають намір подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких потребує Україна.

"Що стосується запасів обладнання, предметів постачання, то так, ми – одна з речей, про які ми говорили сьогодні, – уважно подивитися на те, що можна надати. Ми знаємо потреби: засоби ППО, артилерія, боєприпаси. Тому я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включаючи Сполучені Штати, збираються подвоїти зусилля і, при необхідності, подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких Україна продовжує потребувати”, - сказав Блінкен на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

За його словами, ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України – "це найважливіше і найтерміновіше".

"Це буде найбезпосереднішим та найважливішим джерелом додаткових коштів, які потрібні Україні, щоб допомогти їй продовжувати захищатися від російської агресії", - додав держсекретар.

Крім того, США обговорюють із союзниками та партнерами по НАТО, що може бути зроблено, щоб Україна мала необхідні їй ресурси, як найближчим часом, так і в майбутньому, наголосив він.

"Тому що в той час, як ми працюємо над вирішенням цих невідкладних питань, ми також працюємо разом над створенням майбутніх Сил, які зможуть стримувати агресію та захищатися від неї, якщо це буде потрібно", - зазначив Блінкен.

Також він зазначив, що понад 30 країн уже підписали або перебувають у процесі переговорів та підписання двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки.

"І ми самі, Сполучені Штати - працюємо над нашою власною двосторонньою угодою. Але ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має згодом грати в підтримці України, і це постійна дискусія, яку ми вестимемо найближчими тижнями", - сказав Блінкен.

Теги: #україна #пошук #ресурси #блінкен

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