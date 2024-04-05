Україні терміново потрібно більше допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошує на необхідності більшої підтримки Україні, вказуючи на важливість прийняття Конгресом США додаткової допомоги українцям.

"Україні терміново потрібна додаткова допомога. Сьогодні ми почули про це безпосередньо від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Щодня без подальшої допомоги ставить захисників України та її громадянське населення на ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії нарощувати свою оборонну. промисловість та продовжувати агресію проти України", - сказав Блінкен на брифінгу в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

За словами держсекретаря США, Китай постачає матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази, а також КНДР та Іран продовжують надавати РФ підтримку.

"Все це підживлює військову машину Путіна, який атакує українців та загрожує європейській безпеці", - зазначив він.

Блінкен підкреслив, що США самі зробили величезний внесок, але дуже важливо, щоб Конгрес прийняв запит на надання фінансової допомоги Україні, який зробив президент США Джо Байден.