В останні місяці Україна досягла помітного прогресу

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошує на прогресі України в різних сферах: від галузі оборони до реформ у країні.

"За останні місяці Україна досягла помітного прогресу. Вона витіснила російський флот із Чорного моря, відкривши морські шляхи для доставки зерна у світ. Фактично, експорт через Чорне море зараз дорівнює або перевищує експорт до російської агресії в лютому 2022 року. Україна приваблює все більше приватних інвестицій і мужньо утримує позиції на полі бою перед агресією Росії", - сказав Блінкен на брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Вона також наголосила, що Україна домагається прогресу в реформах управління та безпеки, які обговорювалися на сьогоднішніх зустрічах, включаючи збільшення ресурсів для антикорупційних інститутів, підвищення прозорості та підзвітності військової допомоги, яку союзники надають Україні.

"І я думаю, що цей прогрес показує, що Україна серйозно ставиться до наших рекомендацій та рекомендацій усіх союзників, виконуючи важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", - зазначив держсекретар.

Він наголосив, що майбутнє України – в НАТО, і "зараз наша мета – створити міст до повноправного членства України, пропонуючи додаткову підтримку та більш тісне співробітництво, доки Україна проводить реформи, необхідні для вступу до Альянсу".