Блінкен: Наша мета на саміті у Вашингтоні - допомогти побудувати міст до членства України в НАТО

Україна стане членом НАТО, метою на Вашингтонському саміті, який відбудеться влітку, буде побудувати міст до цього членства, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми також тут, у НАТО, щоб поговорити про майбутній саміт улітку у Вашингтоні, присвячений 75-річчю Альянсу. Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті - допомогти побудувати міст до цього членства і створити чіткий шлях для руху України вперед. Ми виконали велику роботу над цим за останні кілька днів тут, у Брюсселі. Ще багато роботи треба зробити до саміту, але я думаю, на саміті ми побачимо просування в дуже сильній підтримці України та її відносинах із НАТО", - сказав Блінкен перед початком переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

Він наголосив на зосередженості також на нагальних проблемах і на потребах України "сьогодні, завтра і післязавтра", щоб допомогти українцям протистояти агресії з боку Росії.