Віталій Кличко представив Концепцію відновлення місцевого самоврядування України - АМУ

Фото: https://auc.org.ua/novyna/koncepciya-vidnovlennya-miscevogo-samovryaduvannya-ukrayiny-formuye-maybutnye

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко представив Концепцію відновлення місцевого самоврядування України, затверджену Правлінням АМУ. Концепція передбачає початок реформ ще за умов воєнного стану і враховує усі сфери життя громад. Про це повідомляється на сайті АМУ.

"Вже минуло 10 років з початку децентралізаційної реформи, і ми, Асоціація міст України, спільно з міжнародними партнерами пропонуємо наступний крок для продовження розвитку демократії – Концепцію відновлення місцевого самоврядування України", – заявив Віталій Кличко.

Концепція відновлення місцевого самоврядування України одночасно визначає завдання за двома напрямками: створення для мешканців достойних умов в кожній громаді та формування демократичної системи доброго урядування на всіх рівнях.

В Концепції визначені вимоги до створення достойних умов для мешканців у різних сферах життя: освіті та культурі, медичному та соціальному обслуговуванні, містобудуванні та інфраструктурі, житлово-комунальному господарстві, а також у сфері безпеки та регіонального розвитку.

Створення дієвої партисипативної системи доброго урядування на місцевому рівні передбачає визначені в Концепції обсяг і повноваження місцевого самоврядування, підзвітність й підконтрольність муніципальної влади, демократію на місцях, забезпечення якісних консультацій, міжмуніципальне співробітництво та місцевий економічний розвиток.

Передбачено два етапи реалізації Концепції та проведення реформи. Перший етап – під час воєнного стану, до Перемоги України. Другий етап – протягом десяти років після Перемоги.

Другий етап реалізації Концепції передбачає конкретні рішення в такій послідовності:

1. максимально швидка відмова від військових адміністрацій, місцеві вибори;

2. інституційне та фінансове забезпечення роботи органів місцевого самоврядування;

3. реконструкція місцевої інфраструктури;

4. спроможність всіх муніципалітетів забезпечувати мешканців якісними й доступними послугами;

5. створені умови для повноцінного демократичного місцевого самоврядування.

Концепція передбачає 19 критеріїв віддачі та результатів, сякі формовані з врахуванням Рекомендацій ОЕСР щодо покращення системи вимірювання результатів роботи муніципалітетів в Україні, які складуть комплексну структуру моніторингу та оцінки майбутніх змін.

Документ враховує пропозиції спеціального посланника Уряду ФРН з питань децентралізації, доброго урядування та публічної служби професора Георга Мільбрадта, віцеголови Групи незалежних експертів з питань Європейської Хартії місцевого самоврядування Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Ніколаус-Комніноса Хлєпаса, Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) та пропозиції, озвучені на зустрічі Європейського альянсу міст та регіонів для відбудови України Європейського комітету регіонів 8 грудня 2023 року.