Інтерфакс-Україна
Події
15:12 07.05.2025

Законопроєкт про обмеження каденцій мерів підвищить корупційні ризики, вважає виконавчий директор АМУ

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Законопроєкт про обмеження каденцій мерів підвищить корупційні ризики, вважає виконавчий директор АМУ

Обмеження кількості каденцій мерів буде порушенням Конституції України та призведе до зростання корупційних ризиків, заявив вважає виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан.

"Поки законопроєкт (про заборону мерам перебувати більше двох термінів на посаді – ІФ-У) не зареєстрований. Ми сподіваємося, що після такого масштабного обговорення і негативної реакції в суспільстві він не буде взагалі зареєстрований. Це стосується кожного з нас, не тільки безпосередньо міських голів, тому що це пряме порушення декількох статей Конституції, саме головне – "обирати і бути обраним", - сказав Слобожан в ефірі Національного телемарафона.

Він повідомив, що в АМУ провели аналіз майже 400 громад, які є містами, де в разі прийнятті такого закону голови будуть обмежені в своїх повноваженнях. "Якщо ми говоримо про обласні центри, то це за виключенням трьох громад (Харкова, Чернівців і Луцька) - всі обласні центри. Тому говорити, що це стосується тільки Києва, а інших не стосується, неправильно. Тому що в розрізі міських голів це стосується більше 83% тих голів, які зараз перебувають на посадах. Також це обмеження прав громадян обирати та бути обраними", - зазначив Слобожан.

За його словами, в Польщі Найвища контрольна палата також проводила дослідження наслідків обмежень. "Основний аргумент впровадження будь-яких обмежень, коли це обговорюється, - це нівеляція корупційних правопорушень. Тобто просувається теза, що якщо обмежити терміни обрання голів громад, то знизиться рівень корупції. Так ось, ця польська структура довела, що відсутня будь-яка кореляція і навіть навпаки, корупційні виклики зростають, якщо впроваджуються такі обмеження. Тому що відсутня стратегія розвитку", - наголосив Слобожан.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку законопроєкту "Про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови до двох.

У відповідь на це голова Львівської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Максим Козицький запропонував законодавчо обмежити кількість каденцій на посту міського голови чотирма термінами. "Після двох каденцій людина може мати ще сили та енергію працювати далі, а після чотирьох – сумніваюсь, що у когось буде ентузіазм дбати про громаду", – вважає він.

Міський голова Львову Андрій Садовий у листопаді 2020 року був вчетверте обраний на цю посаду. У 2020 році вчетверте мером Моршину також у Львівській області став Руслан Ільницький, Володимир Новацький – мером Южного (від 2024 р. – Південне) в Одеській області, а Володимир Коваленко – мером наразі окупованої Нової Каховки у Херсонській області.

А міський голова Старокостянтинова в Хмельницькій області Микола Мельничук на виборах 2020 року був обраний на цю посаду вп’яте та нагороджений президентом Володимиром Зеленським у 2023 році орденом "За заслуги III ступеню" "за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність українському народові".

Теги: #законопроєкт #слобожан #аму

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