Політика

18:32 02.04.2024

Те, як використати заморожені російські активи на користь України, буде ключовим питанням у 2024 році - посол Італії

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Те, як використати заморожені російські активи на користь України, буде ключовим питанням у 2024 році - посол Італії

 

Київ. 2 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо вважає, що питання використання заморожених російських активів на користь України буде ключовим у 2024 році.

Говорячи про перспективи реалізації рішення про використання заморожених російських активів на користь України, посол наголосив, що "все рухається в правильному напрямі", й нагадав про заяву лідерів G7.

"Я знаю, що зараз тривають дискусії. Європейські країни все ще обережно ставляться до цього через юридичні аспекти, які потрібно вивчити. По-друге, є побоювання з питань, пов'язаних з економічною та фінансовою стабільністю. Тому що є ризик, що деякі країни більше не інвестуватимуть у європейський фінансовий ринок, вважаючи його небезпечним. Тому це, мабуть, буде ключовим питанням у 2024 році", - сказав Дзадзо в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, навіть якщо прибутки можуть бути використані, цих чотирьох-п'яти мільярдів євро на рік недостатньо, щоб покрити фінансовий дефіцит в Україні. До того ж, з огляду на поточну фінансову невизначеність щодо продовження необхідної підтримки з боку західних союзників, особливо через політичну ситуацію в США, ми розуміємо, що це дуже важливе питання, яке обговорюватиметься під час італійського головування в G7. Однак я хотів би наголосити, що ми повністю приймаємо принцип відповідальності. Росія має сплатити збитки, і з цієї причини активи заморожені. Я знаю, що українцям у воєнний час неприємно спостерігати, як повільно іноді ухвалюються рішення, але це нелегко, оскільки залучено так багато країн", - заявив посол.

Теги: #італія #активи_рф #дзадзо

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