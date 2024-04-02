Політика

13:09 02.04.2024

Дискусія про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі - Кулеба

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Дискусія про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі - Кулеба

Питання про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є найскладнішим, дискусія довкола цього буде "однією з найбільш насичених" у Гаазі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відверто скажу: це найскладніше питання, тому що зіткнулися дві різні думки. Одні вважають, що потрібно запускати трибунал просто зараз, не вирішуючи всіх правових питань і створити трибунал, який не зможе судити особисто президента Путіна і ще двох людей, так званої трійки. А друга група вважає, що доки це питання не вирішено, немає сенсу запускати трибунал", - сказав Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед початком засідання конференції Restoring Justice for Ukraine в Гаазі.

За його словами, дискусія навколо цього буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі.

Теги: #трибунал #кулеба

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