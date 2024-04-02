Політика

12:45 02.04.2024

Білий дім наполягає, щоб Палата представників проголосувала за сенатський варіант пакета допомоги Україні

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Білий дім наполягає, щоб Палата представників проголосувала за сенатський варіант пакета допомоги Україні

Адміністрація США, як і раніше, сподівається, що Палата представників Конгресу погодиться проголосувати за схваленим Сенатом варіантом пакета додаткової допомоги Україні, заявила в понеділок представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Палаті представників потрібно якнайшвидше проголосувати за цей документ", - сказала вона на брифінгу.

Жан-П'єр додала, що не коментуватиме ідею про те, щоб республіканці, які утримують більшість у Палаті представників, погодилися схвалити сенатський варіант в обмін на згоду адміністрації США скасувати рішення про призупинення розгляду ліцензій на експорт СПГ.

У ніч на понеділок спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що після великодніх канікул, які триватимуть до 9 квітня, має намір винести на розгляд законопроєкт про додаткову допомогу Україні, який включатиме "важливі нововведення".

В інтерв'ю програмі "Недільний вечір в Америці з Треєм Гоуді" Джонсон наголосив, що "працював над пакетом заходів і планує представити його на розгляд, коли Палата представників збереться". "Ми представимо новий продукт, але, я думаю, у ньому будуть деякі важливі нововведення", - сказав він.

У разі схвалення цих пропозицій Палатою представників виникне нова проблема, оскільки варіант Джонсона, ймовірно, сильно відрізнятиметься від пакета, схваленого Сенатом. Таким чином, Конгресу доведеться думати над тим, як розробити варіант, що влаштовує обидві палати.

Теги: #сша #фіндопомога

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