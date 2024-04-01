Шмигалю не надходили пропозиції від "Слуги народу" щодо кандидатур на посади міністрів культури, ветеранів і спорту - депутат

Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю не надходили пропозиції від коаліції у Верховній Раді щодо кандидатур на посади міністрів культури та інформаційної політики, у справах ветеранів, молоді та спорту.

"На сьогодні пропозицій щодо кандидатур на посади міністра у справах ветеранів, міністра молоді та спорту, міністра культури та інформаційної політики від депутатів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді, що діє на правах коаліції, адресованих прем'єр-міністрові України, не надходило", - ідеться у відповіді уряду на запит фракції "Європейська солідарність", яку оприлюднила співголова фракції Ірина Геращенко у фейсбуці.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила з обійманої посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. 9 лютого Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна виконувачем обов'язків міністра.

9 листопада 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. 9 листопада Кабмін призначив в. о. міністра молоді та спорту чинного заступника міністра Матвія Бідного.

27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабмін 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків профільного міністра.